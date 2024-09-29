Advertisement

لبنان

معلومات عن وجود مسلحين داخل مركز المعاينة الميكانيكية في زحلة... ما صحتها؟

Lebanon 24
29-09-2024 | 12:52
A-
A+
Doc-P-1254134-638632364638171858.jpg
Doc-P-1254134-638632364638171858.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
افادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" ان "لا صحة للأخبار المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود مسلحين داخل مركز المعاينة الميكانيكية في زحلة، وهي مقفلة بالكامل منذ مدة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ما صحة المعلومات عن رسائل لاخلاء طريق الجديدة؟
lebanon 24
30/09/2024 01:23:02 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات عن مبادرة قطرية ومصرية لوقف الحرب.. السيسي لميقاتي: ندعم الحلّ السلمي للنزاع
lebanon 24
30/09/2024 01:23:02 Lebanon 24 Lebanon 24
"ذخيرة غامضة".. معلومات مثيرة عن القنبلة التي اغتالت نصرالله!
lebanon 24
30/09/2024 01:23:02 Lebanon 24 Lebanon 24
"وول ستريت جورنال" عن مسؤولين: اغتيال نصر الله جاء انتهازاً لفرصة تلقي معلومات عن الاجتماع قبل ساعات فقط من حدوثه
lebanon 24
30/09/2024 01:23:02 Lebanon 24 Lebanon 24

معلومات

مسلحين

المعاينة

الميكانيكية

زحلة...

صحتها؟

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:03 | 2024-09-29
17:24 | 2024-09-29
17:18 | 2024-09-29
16:43 | 2024-09-29
16:40 | 2024-09-29
16:25 | 2024-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24