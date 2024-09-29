معلومات عن وجود مسلحين داخل مركز المعاينة الميكانيكية في زحلة... ما صحتها؟

افادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" ان "لا صحة للأخبار المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود مسلحين داخل مركز المعاينة الميكانيكية في زحلة، وهي مقفلة بالكامل منذ مدة".

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