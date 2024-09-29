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لبنان

آخر تصريح لنتنياهو... ماذا قال عن إغتيال قيادات "حزب الله"؟

Lebanon 24
29-09-2024 | 12:53
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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو أنّ "السياسي جدعون ساعر وافق على الإنضمام للحكومة الإسرائيليّة"، وأضاف: "سنعمل سويا وسيُساهم ساعر في مساعدتي في إدارة الحرب".
 
 
وقال نتنياهو: "نعمل بمنهجية على اغتيال قيادات "حزب الله" وتغيير الواقع الاستراتيجي في الشرق الأوسط كله".
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