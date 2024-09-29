آخر تصريح لنتنياهو... ماذا قال عن إغتيال قيادات "حزب الله"؟

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو أنّ "السياسي جدعون ساعر وافق على الإنضمام للحكومة الإسرائيليّة"، وأضاف: "سنعمل سويا وسيُساهم ساعر في مساعدتي في إدارة الحرب".

وقال نتنياهو: "نعمل بمنهجية على اغتيال قيادات "حزب الله" وتغيير الواقع الاستراتيجي في الشرق الأوسط كله".