قرى الجنوب شيعت شهداءها

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شيعت قرى الجنوب "الشهداء السعداء المجاهدين على طريق القدس وشهداء الغدر الصهيوني"، ووريت جثامينهم في ثرى بلداتهم.ففي بلدة صدّيقين، شُيِّع "الشهيد السعيد المجاهد على طريق القدس" رائف أحمد بلحص.وفي بلدة حانين، شُيِّع "الشهيد السعيد المجاهد على طريق القدس" محمد حسن سويدان (سراج).وفي بلدة مجدل سلم، شُيِّع الشهيدان السعيدان المجاهدان على طريق القدس علي محمد مسلم علاء الدين (جواد) و حبيب حسن ياسين (حبيب).وفي بلدة جويا، شُيِّع "الشهيدان السعيدان المجاهدان على طريق القدس" أحمد علي درويش (أبو محمد) وباسم محمد جابر من بلدة بني حيان.وفي بلدة رشاف، شُيِّع "الشهيد السعيد المجاهد على طريق القدس" حسن محمد جفال (مجتبى).وفي بلدة طير دبا، شُيِّع الشهداء المسعفون في جمعية الرسالة الإسلامية علي رضا جولاني وحسام رضا جولاني وضياء محمد سعيد فقيه ومحمد شيخ عمر.وفي مدينة صور، شُيِّع "الشهيد السعيد المجاهد على طريق القدس" مجد نضال جمعة.وفي بلدة قبريخا، شُيِّع "الشهيد السعيد المجاهد على طريق القدس" إبراهيم محمود الزين.وفي بلدة دير قانون النهر، شُيِّع "الشهيد السعيد المجاهد على طريق القدس" فادي حسن قصير.