Advertisement

لبنان

قرى الجنوب شيعت شهداءها

Lebanon 24
29-09-2024 | 14:10
A-
A+
Doc-P-1254169-638632412613105486.jpg
Doc-P-1254169-638632412613105486.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شيعت قرى الجنوب "الشهداء السعداء المجاهدين على طريق القدس وشهداء الغدر الصهيوني"، ووريت جثامينهم في ثرى بلداتهم.

ففي بلدة صدّيقين، شُيِّع "الشهيد السعيد المجاهد على طريق القدس" رائف أحمد بلحص.

وفي بلدة حانين، شُيِّع "الشهيد السعيد المجاهد على طريق القدس" محمد حسن سويدان (سراج).
Advertisement

وفي بلدة مجدل سلم، شُيِّع الشهيدان السعيدان المجاهدان على طريق القدس علي محمد مسلم علاء الدين (جواد) و حبيب حسن ياسين (حبيب).

وفي بلدة جويا، شُيِّع "الشهيدان السعيدان المجاهدان على طريق القدس" أحمد علي درويش (أبو محمد) وباسم محمد جابر من بلدة بني حيان.

وفي بلدة رشاف، شُيِّع "الشهيد السعيد المجاهد على طريق القدس" حسن محمد جفال (مجتبى).

وفي بلدة طير دبا، شُيِّع  الشهداء المسعفون في جمعية الرسالة الإسلامية علي رضا جولاني وحسام رضا جولاني وضياء محمد سعيد فقيه ومحمد شيخ عمر.

وفي مدينة صور، شُيِّع "الشهيد السعيد المجاهد على طريق القدس" مجد نضال جمعة.

وفي بلدة قبريخا، شُيِّع "الشهيد السعيد المجاهد على طريق القدس" إبراهيم محمود الزين.

وفي بلدة دير قانون النهر، شُيِّع "الشهيد السعيد المجاهد على طريق القدس" فادي حسن قصير.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:03 | 2024-09-29
17:24 | 2024-09-29
17:18 | 2024-09-29
16:43 | 2024-09-29
16:40 | 2024-09-29
16:25 | 2024-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24