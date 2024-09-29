فؤاد السنيورة: إقحام لبنان في حرب غزة لم يكن القرار الصحيح

أكد رئيس الوزراء اللبناني السابق فؤاد السنيورة، في حديث لقناتي "العربية" و"الحدث" أن "إقحام لبنان في حرب غزة لم يكن القرار الصحيح".



وقال السنيورة إن "فشل البرلمان في الاجتماع منذ حرب غزة كان خطأ فادحا".

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وطالب السنيورة "الحكومة اللبنانية بإصدار موقف واضح بفصل لبنان عن حرب غزة".



وشدد على أن "التضامن بين اللبنانيين واتخاذ موقف موحد أهم التحديات حاليا".

وأوضح رئيس وزراء لبنان الأسبق أنه "ليس من الممكن استمرار تحكم حزب الله في قرار الدولة اللبنانية".



وحث على "استكمال مؤسسات الدولة اللبنانية وعدم ترك الأمور لحزب الله". (العربية)