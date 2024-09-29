بيان صادر عن "حزب الله".. ماذا جاء فيه؟

أصدرت العلاقات الإعلامية في "حزب الله" بياناً جاء فيه:

"تعليقاً على الانباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام حول إجراءات تنظيميّة داخل قيادة الحزب بعد إستشهاد سماحة الأمين العام رضوان الله تعالى عليه، يهمّنا أن نوضّح أن الانباء المتعلقة بهذا الشأن لا أهميّة لها ولا يبنى عليها ما لم يصدر بشأنها بيان رسمي عن قيادة الحزب".

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