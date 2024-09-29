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لبنان

إسرائيل قصفت مواقع في البقاع

Lebanon 24
29-09-2024 | 19:53
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أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر من فجر الإثنين ضرب أهداف لحزب الله في البقاع بلبنان.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب إنه "يضرب أهدافاً تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في منطقة البقاع في لبنان".
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وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن سكان مدينة حيفا أبلغوا عن أصوات انفجار، كما دوّت صفارات الإنذار في راموت نفتالي شمال إسرائيل.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان: "نجحت منظومة الدفاع الجوي التابعة للجيش الإسرائيلي في اعتراض هدف جوي مشبوه عبر الحدود من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف البيان: "انطلقت صفارات الإنذار بخصوص إطلاق الصواريخ والقذائف في منطقة راموت نفتالي بسبب احتمال سقوط شظايا من الاعتراض".

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