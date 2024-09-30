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لبنان

هذا ما فعله الجيش الجمعة والسبت "لدرء الفتنة"

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
30-09-2024 | 01:45
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أشار مصدر سياسي وازن الى أن الجيش بكل وحداته وأفواجه، وبالأخص أفواج التدخل والمخابرات عملوا يومي الجمعة والسبت بطريقة حرفية دقيقة عقب استهداف قيادة "حزب الله" بالغارات الاسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومن ثم الاعلان عن استشهاد الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله.
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وقال المصدر "ان الجيش نفذ انتشارا كثيفا و"سلسا" في مختلف النقاط الحساسة في العاصمة بيروت وبعض مناطق جبل لبنان وصولاً الى البقاع الأوسط الغربي والشمالي، وذلك لمنع أعمال متهورة ناتجة عن ردات فعلٍ  عصبية انفعالية، أو بسبب الحزن والغضب".
المرجع الذي "نوه بعمل الجيش" ثمّن أيضاً "أداء الأحزاب اللبنانية التي تعاطت مع الحدث الجلل بكل وطنية وكبر وإحترام ، مشيراً الى أن هذا التصرف دأبت عليه العائلة اللبنانية الكبيرة في كل ظرف ومحنة قاسية يمر فيها لبنان وهي كثيرة.
واشار المصدر "الى انه أوعز لمعاونيه بالتنسيق الدائم مع الأجهزة الأمنية في هذه المرحلة كون أجهزة الدولة تبقى الأساس في كل الأوقات".



المصدر: لبنان 24

لبنان

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