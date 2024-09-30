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لبنان

المفتي سوسان أعلن إقامة مراسم تشييع شهداء "مجزرة عين الدلب" ظهر غد

Lebanon 24
30-09-2024 | 04:02
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أعلن مفتي صيدا والجنوب الشيخ سليم سوسان أنه بعد التشاور مع كل المرجعيات السياسية والدينية والإجتماعية والمدنية والاقتصادية في المدينة، تقرر إقامة مراسم تشييع شهداء مجزرة عين الدلب عند صلاة ظهر يوم غد الثلاثاء حيث ستقام الصلاة على جثامينهم الطاهرة ويوارَوا الثرى في مقبرة صيدا الجديدة في سيروب.
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وجاء في بيان صادر عن المفتي سوسان عمّمته دار الإفتاء في صيدا: "أمام هذا الإعتداء الهمجي النازي وارتكاب العدو الإسرائيلي مجزرة بحق العزل من المدنيين في منطقة عين الدلب، وارتقاء العشرات من النساء والأطفال والرجال مما يؤكد عدوانية هذا الكيان الإسرائيلي وإجرامه ، فإن صيدا بكل أطيافها وعائلاتها وبيوتها تعتبر ان جميع هؤلاء الشهداء هم شهداء المدينة وأبناؤها.

وعليه،  وبعد التشاور مع كل المرجعيات السياسية والدينية والإجتماعية والمدنية والاقتصادية، فإننا ندعو أهلنا في صيدا للمشاركة في تشييعهم عند صلاة الظهر من يوم الثلاثاء الواقع فيه 1 تشرين الأول 2024، حيث سيصار الى الصلاة على جثامينهم الطاهرة ودفنهم في مقبرة صيدا الجديدة في سيروب، مؤكدين على وحدة الصف الوطني وعلى عدم الإنجرار لأي موقف أو عمل يهدد السلم الأهلي.

رحم الله شهداءنا وأسكنهم فسيح جناته وشفى الله الجرحى وحفظ الله صيدا وكل لبنان".
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