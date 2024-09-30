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لبنان

انتشال جثة شهيد وجريحين في الغارة على منزل في بدياس

Lebanon 24
30-09-2024 | 04:43
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استطاعت فرق الدفاع المدني التابع لجمعية كشافة الرسالة الاسلامية من انتشال جثة شهيد وجريحين في الغارة التي شنّتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على منزل في بلدة بدياس .

وتم نقل الجرحى الى مستشفيات صور.
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