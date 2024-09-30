انتشال جثة شهيد وجريحين في الغارة على منزل في بدياس

استطاعت فرق الدفاع المدني التابع لجمعية كشافة الرسالة الاسلامية من انتشال جثة شهيد وجريحين في الغارة التي شنّتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على منزل في بلدة بدياس .



وتم نقل الجرحى الى مستشفيات صور.

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