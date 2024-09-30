Advertisement

أعلن الحزب في بيان أنّه دفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين قصف الحزب اليوم الإثنين 30-09-2024 قاعدة الناعورة بصلية من صواريخ فادي 2.