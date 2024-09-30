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لبنان

بصاروخ "فادي 2".. عملية جديدة لـ"الحزب"

Lebanon 24
30-09-2024 | 04:57
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أعلن الحزب في بيان أنّه دفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين قصف الحزب اليوم الإثنين 30-09-2024 قاعدة الناعورة بصلية من صواريخ فادي 2. 
 
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