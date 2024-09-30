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لبنان

في عكار.. دخل إلى أحد المنازل واطلق النار

Lebanon 24
30-09-2024 | 05:22
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أقدم المدعو "ع.ط" على الدخول إلى منزل عائله آلـ "ط" في بلدة قبعيت قضاء عكار، واقدم على إطلاق النار بإتجاه افراد من العائلة المذكورة ما ادى الى سقوط 5 شهداء.

وتوزعت الاصابات ما بين مستشفى الحبتور ومستشفى اليوسف، فيما وصفت الاصابات بالمتوسطة والحرجه. 
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وكان قد فر مطلق النار الى جهه مجهولة، فيما حضرت قوة من الجيش لاحقاً الى المكان وضربت طوقاً امنياً.
وعرف ان اطلاق النار جاء نتيجة خلافات سابقة.
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