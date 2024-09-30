في عكار.. دخل إلى أحد المنازل واطلق النار

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أقدم المدعو "ع.ط" على الدخول إلى منزل عائله آلـ "ط" في بلدة قبعيت قضاء عكار، واقدم على إطلاق النار بإتجاه افراد من العائلة المذكورة ما ادى الى سقوط 5 شهداء.وتوزعت الاصابات ما بين مستشفى الحبتور ومستشفى اليوسف، فيما وصفت الاصابات بالمتوسطة والحرجه.وكان قد فر مطلق النار الى جهه مجهولة، فيما حضرت قوة من الجيش لاحقاً الى المكان وضربت طوقاً امنياً.