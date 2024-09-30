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لبنان

الرهبانية المريمية تنفي كلاماً منسوباً إلى الأب أنطونيوس طربيه

Lebanon 24
30-09-2024 | 05:46
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صدر عن أمانة سرّ الرهبانيّة المارونيّة المريميّة البيان التالي:

"يتمّ التداول على وسائل التواصل الإجتماعيّ بصور للأب الحبيس أنطونيوس طربيه، الراهب المارونيّ المريميّ، مع أقوال وتنبّؤات منسوبة اليه.
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يهمّ الرهبانيّة المارونيّة المريميّة أن تنفي محتوى الكلام المنسوب الى الأب الحبيس جملة وتفصيلاً، وتطلب من محبّي الأب أنطونيوس طربيه عدم تداول ونشر هذه الأخبار، بل الصلاة الى الرّب ليمنّ على الرهبانيّة بنعمة إعلانه قدّيساً من قبل أمّنا الكنيسة المقدّسة.

باركنا الرّب الإله، ووهبنا دعوات كهنوتيّة ورهبانيّة تشهد لحبّ الله وتعمل لخلاص كلّ إنسان".
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