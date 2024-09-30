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لبنان

استهداف دراجة نارية على طريق مرجعيون ـ الخيام

Lebanon 24
30-09-2024 | 05:44
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية على طريق مرجعيون ـ الخيام، من دون معرفة ما إذا كانت أدت إلى سقوط ضحايا. 
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