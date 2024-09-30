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لبنان

ميقاتي أصدر مرسوماً بإعطاء تعويضات ومساعدات مالية للقطاع العام والمتقاعدين

Lebanon 24
30-09-2024 | 06:10
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أصدر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مرسوماً بإعطاء تعويض مؤقت ومساعدة مالية لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي.
 
 
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