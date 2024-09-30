Advertisement

لبنان

كيف علّق الكرملين على اغتيال نصرالله؟

Lebanon 24
30-09-2024 | 06:54
A-
A+
Doc-P-1254554-638633014203276405.png
Doc-P-1254554-638633014203276405.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ندد الكرملين الروسي، الاثنين، باغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية الجمعة الماضية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن اغتيال نصر الله أدى إلى زعزعة الاستقرار بشكل خطير في منطقة الشرق الأوسط.
Advertisement

وأضاف أن قصف المناطق السكنية في لبنان تسبب في خسائر بشرية فادحة ومن شأنه أن يسبب كارثة إنسانية مماثلة لتلك التي حدثت في قطاع غزة.
 
كما أوضح أن القصف العشوائي سيؤدي حتما إلى كارثة إنسانية ويثير قلقا عميقا لدى موسكو.
 
وكانت الخارجية الروسية قد اعتبرت، السبت، أن إسرائيل ارتكبت "جريمة قتل سياسية" بحق نصر الله وأنه عمل سيؤدي لعواقب وخيمة على لبنان والشرق الأوسط. (سكاي نيوز عربية) 

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:25 | 2024-09-30
09:33 | 2024-09-30
09:31 | 2024-09-30
09:30 | 2024-09-30
09:24 | 2024-09-30
09:11 | 2024-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24