كيف علّق الكرملين على اغتيال نصرالله؟





وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن اغتيال نصر الله أدى إلى زعزعة الاستقرار بشكل خطير في منطقة الشرق الأوسط.

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وأضاف أن قصف المناطق السكنية في لبنان تسبب في خسائر بشرية فادحة ومن شأنه أن يسبب كارثة إنسانية مماثلة لتلك التي حدثت في قطاع غزة. ندد الكرملين الروسي، الاثنين، باغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية الجمعة الماضية.وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن اغتيال نصر الله أدى إلى زعزعة الاستقرار بشكل خطير في منطقة الشرق الأوسط.وأضاف أن قصف المناطق السكنية في لبنان تسبب في خسائر بشرية فادحة ومن شأنه أن يسبب كارثة إنسانية مماثلة لتلك التي حدثت في قطاع غزة.

كما أوضح أن القصف العشوائي سيؤدي حتما إلى كارثة إنسانية ويثير قلقا عميقا لدى موسكو.

وكانت الخارجية الروسية قد اعتبرت، السبت، أن إسرائيل ارتكبت "جريمة قتل سياسية" بحق نصر الله وأنه عمل سيؤدي لعواقب وخيمة على لبنان والشرق الأوسط. (سكاي نيوز عربية)