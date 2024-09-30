كم بلغ عدد شهداء وجرحى الغارة التي شنّها العدو على الهرمل؟

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، اليوم الإثنين حصيلة غارات العدو الإسرائيلي ليل أمس على الهرمل والتي أدّت إلى 12 شهيدا و 20 جريحا.

Advertisement