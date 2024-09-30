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لبنان

كم بلغ عدد شهداء وجرحى الغارة التي شنّها العدو على الهرمل؟

Lebanon 24
30-09-2024 | 06:58
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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، اليوم الإثنين حصيلة غارات العدو الإسرائيلي ليل أمس على الهرمل والتي أدّت إلى  12 شهيدا و 20 جريحا.
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الهرمل

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