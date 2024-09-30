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لبنان

الجميّل التقى وفداً من اللقاء الديمقراطي

Lebanon 24
30-09-2024 | 07:11
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التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في مقره في بكفيا النائبان في كتلة اللقاء الديمقراطي مروان حماده وراجي السعد وجرى التباحث في التطورات على الساحة اللبنانية، وشارك في اللقاء النائبان نديم الجميّل والياس حنكش.
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اللقاء ركّز على ضرورة وقف الحرب بكل السبل الدبلوماسية المتاحة والذهاب الى تطبيق القرارات الدولية وعلى رأسها ال 1701 بكامل مندرجاته وضرورة فتح مجلس النواب فوراً لمناقشة ما يجري على أرض لبنان من اعتداءات وتهجير ونزوح.
وبعد اللقاء قال السعد:" تطرقنا الى أكثر من موضوع في ظل التغييرات التي يعيشها البلد ولكن الاتفاق الأساسي كان على ضرورة وجود وحدة وطنية تجمع أبناء الوطن لمصلحة لبنان كما توافقنا على استمرار التواصل لمواكبة التطورات.
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