مكتب الحجار يعلن: تحويل مساعدة نقديّة لـ 9,950 أسرة لبنانية

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افاد المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الإجتماعية الدكتور هكتور الحجّار في بيان انه "بعد الإعلان عن تحويل مساعدة إستثنائيّة على مدى شهرين للأسر المستفيدة من البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً (بطاقة الشؤون) من الأقضية الجنوبيّة السبع، مموّلة عبر برنامج الغذاء العالمي الـ WFP، تمّ اليوم تحويل المساعدة النقديّة لـ 9,950 أسرة لبنانية".للإستفسار ومعالجة الشكاوى، يرجى الإتصال بمركز الاتصالات التابع لوزارة الشؤون الأجتماعية على الرقم 1714 من الإثنين إلى الجمعة من 9 صباحاً لغاية 3 مساءً".