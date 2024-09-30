Advertisement

لبنان

مكتب الحجار يعلن: تحويل مساعدة نقديّة لـ 9,950 أسرة لبنانية

Lebanon 24
30-09-2024 | 08:34
A-
A+
Doc-P-1254594-638633074541557415.jpg
Doc-P-1254594-638633074541557415.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
افاد  المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الإجتماعية الدكتور هكتور الحجّار في بيان انه "بعد الإعلان عن تحويل مساعدة إستثنائيّة على مدى شهرين للأسر المستفيدة من البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً (بطاقة الشؤون) من الأقضية الجنوبيّة السبع، مموّلة عبر برنامج الغذاء العالمي الـ WFP، تمّ اليوم تحويل المساعدة النقديّة لـ 9,950 أسرة لبنانية".
Advertisement

للإستفسار ومعالجة الشكاوى، يرجى الإتصال بمركز الاتصالات التابع لوزارة الشؤون الأجتماعية على الرقم 1714 من الإثنين إلى الجمعة من 9 صباحاً لغاية 3 مساءً".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:05 | 2024-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:01 | 2024-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:04 | 2024-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:20 | 2024-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:58 | 2024-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:01 | 2024-09-30
13:29 | 2024-09-30
13:26 | 2024-09-30
12:50 | 2024-09-30
12:43 | 2024-09-30
12:43 | 2024-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24