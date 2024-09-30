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لبنان
الطائرات الإسرائيليّة قصفت محطتيّ محروقات في بلدة عدوس
Lebanon 24
30-09-2024
|
09:24
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ العدوّ الإسرائيليّ استهدف محطتيّ محروقات في بلدة عدوس البقاعية.
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