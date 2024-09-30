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لبنان

نقابة المستشفيات عزت باستشهاد نصرالله

Lebanon 24
30-09-2024 | 10:23
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أعربت نقابة المستشفيات في لبنان في ببيان اليوم، عن ألمها لما "يشهده لبنان من اعتداءات غاشمة وسقوط للشهداء والضحايا، مع ما يرافقها من موجة نزوح واسعة للبنانيين من مناطق مختلفة، تحت وطأة اعمال القصف العنيف والتدمير الممنهج، بغياب اي رادع واحترام للمواثيق والأعراف الدولية".
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وتقدمت بالتعازي من "قيادة حزب الله وجمهوره الكبير باستشهاد الأمين العام السيد حسن نصر الله ورفاقه".
 
 
كما أكدت تضامنها مع "كل عائلات الضحايا والشهداء، والوقوف الى جانب الجرحى والمصابين"، متمنية "الشفاء العاجل لهم والرحمة للموتى وللوطن السلام الدائم".
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