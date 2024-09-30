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لبنان

بزشكيان يزور مكتب "حزب الله" لتقديم واجب العزاء باستشهاد نصر الله

Lebanon 24
30-09-2024 | 10:35
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زار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مكتب "حزب الله" في طهران للتعزية في الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله.

وأقيمت صباح اليوم الاثنين مراسم العزاء في حسن نصر الله في مكتب الحزب بطهران حيث ستستمر 3 أيام.
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ورفعت إيران العلم الأسود على ضريح الإمام الرضا في مدينة مشهد يوم السبت غداة اغتيال نصر الله في غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية.



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