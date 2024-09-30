بزشكيان يزور مكتب "حزب الله" لتقديم واجب العزاء باستشهاد نصر الله

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وأقيمت صباح اليوم الاثنين مراسم العزاء في حسن نصر الله في مكتب الحزب بطهران حيث ستستمر 3 أيام.ورفعت إيران العلم الأسود على ضريح الإمام الرضا في مدينة مشهد يوم السبت غداة اغتيال نصر الله في غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية.