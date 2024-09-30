"وول ستريت جورنال": هذا وضع "حزب الله" بعد اغتيال نصرالله

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ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن القوات الإسرائيلية غيرت استراتيجيتها ضد "حزب الله"، وقررت التركيز على توجيه ضربات إستباقية ضدّ قياداته وموارده العسكرية.وأوضحت الصحيفة أنّ "إسرائيل غيّرت استراتيجيتها القتالية من سياسة الضربات الانتقامية إلى الضربات الاستباقية لتدمير مواقع تخزين الصواريخ ومواقع الإطلاق والقيادة العسكرية التابعة لحزب الله".وأشارت الصحيفة إلى أن "إسرائيل تتجاهل عمدا موقف الشركاء الغربيين بشأن الصراع في الشرق الأوسط، بما في ذلك الولايات المتحدة التي تحاول الحد من نطاق ضربات الجيش الإسرائيلي".وأشارت إلى أن "حزب الله" لا يزال يحتفظ بآلاف المقاتلين المتمرسين وترسانة كبيرة من الأسلحة، رغم اغتيال الأمين العام للحزب حسن نصرالله. (روسيا اليوم)