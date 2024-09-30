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لبنان

نهرا ترأس اجتماعاً للجنة المصغرة عن لجنة ادارة الكوارث

Lebanon 24
30-09-2024 | 11:04
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عقد محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا في مكتبه في سرايا طرابلس، اجتماعا للجنة المصغرة المنبثقة عن لجنة ادارة الكوارث والازمات في الشمال، لمتابعة موضوع النازحين من الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية جراء اعتداءات العدو الاسرائيلي على بلداتهم وقراهم ومدنهم وكيفية اغاثتهم.
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حضر الاجتماع رئيس بلدية طرابلس المنسق العام للجنة القائمقام ايمان الرافعي، الدكتور رياض يمق، رئيس اتحاد بلديات الفيحاء حسن غمراوي، ممثل قيادة الجيش في اللجنة العميد طوني غية، ممثل قوى الامن الداخلي قائد سرية طرابلس العميد بهاء الصمد، القائمقامون في الاقضية الشمالية: ربى شفشق، كاترين كفوري، روجيه طوبيا، جان الخولي، مدير برنامج الامم المتحدة الانمائي في الشمال الان شاطري، رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال النقيب شادي السيد، رئيس دائرة البلديات في المحافظة ملحم ملحم، رئيس مكتب الشمال في الشؤون الاجتماعية بدرو قنيعر، مستشار المحافظ للشؤون القانونية باخوس اجبع، المنسقة الوطنية في الصليب الاحمر جورجيت عازار، منسق محافظة الشمال في الصليب الاحمر - وحدة الحرب والمخاطر والكوارث وسام تيم، عن UNDP طونينا فرنجية.

 

 

بداية اثنى نهرا على التعاون والتضامن والتعاضد مع النازحين من قبل كافة ابناء الشمال  على اختلاف مشاربهم وتنوعهم، لافتا الى ان هذا الفعل يدل على الحس الوطني والانساني لهم، ويعبر عن التضامن والاخاء، مما خلق اجواء من التلاحم والتفاعل بين مختلف اللبنانيين، مؤكدا ان اعضاء اللجنة بالتعاون مع البلديات والصليب الاحمر والمنظمات الدولية UNDP وسواها من المنظمات والمجتمع الاهلي والقائمقامين يعمدون الى تقديم  كل العون والحاجيات الضرورية للوافدين الى طرابلس وكل الاقضية الشمالية واغاثتهم على مدار الساعة.
 
 
 
واشار الى ان عدد النازحين في المراكز المعتمدة رسميا في محافظة الشمال فاق العشرة الاف نازح، لافتا الى ان عملية النزوح لا تزال مستمرة حتى الساعة، ويعمل المعنيون على اجراء احصاء ومسح يومي لمعرفة الصورة الحقيقية عن اعدادهم وللتمكن من توزيعهم وتقديم المستلزمات لهم بشكل لائق.

 
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