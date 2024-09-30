إتصال يثير بلبلة في بلدة لبنانية.. ماذا جاء فيه؟

شهدت بلدة جديدة مرجعيون، اليوم الإثنين، بلبلة كبيرة عقب تلقي أحد أبناء البلدة اتصالاً هاتفياً يحمل تهديداً بقصف المنطقة مع ضرورة إخلائها.

ووفقاً للمعلومات، فإن الشخص الذي تلقى الإتصالات هو خارج جديدة مرجعيون منذ حوالى الأسبوع.