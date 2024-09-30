بعد الضربة الإسرائيلية.. اليكم حال طريق عيناتا الأرز

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كتب محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، في منشور عبر حسابه على منصة "اكس": "طريق عيناتا الأرز سالكة وآمنة، لم يُفهم الهدف من الضربة الإسرائيلية، التي لم تطل الطريق، انما على مسافة منها في منطقة غير مأهولة".