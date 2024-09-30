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لبنان

بصاروخ "فادي 1".. هذا ما استهدفه "الحزب" مساء اليوم

Lebanon 24
30-09-2024 | 14:06
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أعلن "حزب الله"، مساء الإثنين، تنفيذ عملية جديدة ضد أهداف إسرائيلية، وذلك رداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.
 
وذكر الحزب أنه قصف قصف عدداً من الكريات شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية من فادي 1. 
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