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لبنان
"حزب الله" استهدف جنوداً إسرائيليين في موقعين
Lebanon 24
30-09-2024
|
19:00
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أعلن حزب الله فجر الثلاثاء أنه استهدف تحركات لجنود إسرائيليين عند الحدود في جنوب لبنان.
وقال حزب الله في بيان إن "مقاتليه استهدفوا تحركات لجنود إسرائيليين في البساتين المقابلة لبلدتي العديسة وكفركلا بالأسلحة المناسبة، وأكدوا تحقيق إصابات".
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وفي بيان ثان، قال الحزب إنه "استهدف بالقذائف المدفعية قوة إسرائيلية عند بوابة مستعمرة شتولا الحدودية".
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