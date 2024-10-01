صباح اليوم... قصف مدفعي مباشر لقرى وبلدات جنوبية

تعرضت قرى وبلدات جنوبية متاخمة للخط الأزرق، طوال الليل وحتى صباح اليوم، لقصف مدفعي مباشر. كما اطلق العدو نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه الاحراج والاودية والتلال المجاورة لبلدتي الناقورة وعلما الشعب، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".

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وأغار الطيران الحربي المعادي قرابة الثامنة والنصف صباحا، على مبنى ومنزل في حي الذهبية في بلدة كفرتبنيت، ما أدى الى تدميرهما وإلحاق أضرار فادحة بالمنازل المجاورة والسيارات.

وكان الطيران المسيّر أغار ليلا، على بلدة الحوش بالقرب من مدينة صور، ما ادى الى تدمير محال تجارية دون وقوع إصابات.

كما اغار الطيران الحربي المعادي على اطراف بلدة البرغلية في قضاء صور وعلى الخط الساحلي في منطقة النبي قاسم القاسمية، ما ادى الى اضرار جسيمة في الممتلكات والمزروعات.

واستهدف حي البركة في بلدة قانا بغارة، بالإضافة الى غارة على منازل في بلدة القليلة.

وطيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم، استمر تحليق الطيران الاستطلاعي والمسّير والحربي فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل.

من جهة أخرى، لا تزال فرق الدفاع المدني والاسعاف الصحي تعمل على إزالة الركام في بدياس، لمحاولة انقاذ مفقودة من تحت الانقاض.

وشنّ الطيران الحربي المعادي بعد منتصف الليل، غارات جوية مستهدفا مدينة بنت جبيل وبلدات الطيري وكونين وبليدا.

وتعرضت منطقتا الكسارة وهورا في ديرميماس لقصف معاد عنيف ليل أمس.

وتواصل القصف المدفعي المعادي منذ ليل أمس، على سهل مرجعيون، الخيام، كفركلا، الوزاني، ومجرى نهر الليطاني منطقة الخردلي وباتجاه ديرميماس.