Advertisement

لبنان

بسبب الغارة أمس... طريق مرجعيون حاصبيا مقطوعة

Lebanon 24
01-10-2024 | 01:52
A-
A+
Doc-P-1254934-638633697054837935.jpg
Doc-P-1254934-638633697054837935.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ما زالت طريق مرجعيون - حاصبيا،  مقطوعة جراء الغارة ليلًا، وستقوم الجهات المعنية بفتحها في أقرب وقت.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحجار زار مراكز الوزارة في مرجعيون وحاصبيا واطلع على حاجاتها
lebanon 24
01/10/2024 12:12:02 Lebanon 24 Lebanon 24
حمية بحث مع النائب فياض في شؤون إنمائية في مرجعيون وحاصبيا
lebanon 24
01/10/2024 12:12:02 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الغارة الاسرائيلية...هل استشهد كاهن رعية إبل السقي للروم الأرثوذكس؟
lebanon 24
01/10/2024 12:12:02 Lebanon 24 Lebanon 24
حركة نزوح لافتة من مرجعيون
lebanon 24
01/10/2024 12:12:02 Lebanon 24 Lebanon 24

الغارة

أمس...

مرجعيون

حاصبيا

مقطوعة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2024-10-01
03:10 | 2024-10-01
05:05 | 2024-10-01
05:00 | 2024-10-01
04:48 | 2024-10-01
04:39 | 2024-10-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24