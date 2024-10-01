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لبنان

هل سيتم تأجيل العام الدراسي؟

Lebanon 24
01-10-2024 | 04:48
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أعلن نقيب المعلمين نعمة محفوض، "تأجيل العام الدراسي لمدّة أسبوع"، مؤكّداً "أنّنا نحرص على بدء العام الدراسي في المناطق الآمنة حضوريًّا مع الحرص على التنسيق لتعليم أولاد النازحين".
محفوض وبعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قال: طلبنا من البطريرك السعي لدى الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية تجديد بروتوكول دفع ٦ رواتب للأستاذ بانتظار عودة المؤسسات الى التشريع وسن القوانين.
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