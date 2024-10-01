لحود: كونوا على ثقة بأنّنا سننتصر حتماً

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شدّد النائب السابق اميل لحود على أنّ "لبنان يمرّ اليوم بلحظة تاريخيّة، نسبةً الى هويّته وسيادته وكرامته، إذ يشهد اجتياحاً لأراضيه ما يُلزم كلّ لبنانيّ، من موقعه وإمكانيّاته، أن يكون في موقع الدفاع عن هذا الوطن، وراء المقاومين الذين سيدافعون بشراسةٍ وإصرار، خصوصاً بعد الاغتيالات الغادرة التي حصلت في الأيّام الأخيرة، وعلى رأسها اغتيال الشهيد السيّد حسن نصرالله"وقال لحود، في بيان: "ما نعرفه عن المقاومين أنّ ما حصل لن يزيدهم إلا اندفاعاً في مواجهة عدوّ سيكرّرون معه ما حصل في الأعوام 1982، 2000 و2006، على الرغم من الضربات الجويّة الجبانة التي تحصل بتغطيةٍ عسكريّة ومعلوماتيّة من الأميركيّين وغيرهم، وقد حانت ساعة الصفر والمواجهة المباشرة التي سيكتشف فيها العدوّ قدرات المقاومة".وأضاف: "لقد انتهك الإسرائيلي أرضنا، بوقاحةٍ، ومن واجب اللبنانيّين أن يقفوا في مواجهته، لا عسكريّاً فقط ولكن عبر التضامن الوطني، خصوصاً مع النازحين الذين باتوا منتشرين على كامل مساحة الوطن".وختم لحود: "مهما حصل، كونوا على ثقة بأنّنا سننتصر حتماً".