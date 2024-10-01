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لبنان

بيانٌ توضيحيّ من "حزب الله": لا صحة لهذه الإدعاءات

Lebanon 24
01-10-2024 | 05:51
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صدر عن العلاقات الإعلامية في "حزب الله" البيان التالي:‏
"لا صحة لادعاءات العدوّ الصهيوني الكاذبة عن وجود أسلحة أو مخازن أسلحة في المباني المدنية ‏ومن بينها مبنى قناة الصراط التي استهدفها بالقصف في الضاحية الجنوبية أمس".‏
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