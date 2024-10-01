باكستان ترسل 19 طناً من المساعدات لمراكز الايواء في لبنان.. هذا ما تبلّغه سلام

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زار سفير جمهورية باكستان الاسلامية سلمان أشتر، وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام في مكتبه في الوزارة وأبلغه أن "هناك 19 طنًا من المساعدات تشمل مواد طبية وغذائية ولوازم عامة للإيواء"، وذلك متابعة لجولة سلام على سفراء الدول العربية والأجنبية في اطار حشد الدعم الإنساني للنازحين وتجهيز مراكز الإيواء التي فتحت الابواب لاستقبالهم من مدارس ومبان، لا سيما فندق "كواليتي ان" في معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس.وشكر سلام أشتر على "جهوده الاخوية وسرعة تجاوب باكستان مع لبنان".واتفق الطرفان على "متابعة التواصل لضمان وصول هذه المساعدات وإبقاء خطوط التواصل مفتوحة على مدار الساعة".