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لبنان

المربية عبير حلّاق استشهدت مع عائلتها في "غارة عين الدلب"

Lebanon 24
01-10-2024 | 06:36
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نعت ثانويّة القلعة المربّية عبير حلّاق التي استشهدت وزوجها على سكافي وأولادها محمود ومجد ومالك في مجزرة عين الدلب التي ارتكبها العدوّ الإسرائيليّ.
 
 
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