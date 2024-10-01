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لبنان

بعد دخول نازحين إلى الممتلكات الخاصة.. ماذا طلبت قوى الأمن من المواطنين؟

Lebanon 24
01-10-2024 | 08:05
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صـدر عن المديريّة العـامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

على أثر العدوان الإسرائيلي على لبنان، نزح حوالى مليون لبناني ومقيم إلى مناطق أُخرى أكثر أمانًا. عمد عدد قليل جدًا منهم إلى الدخول إلى ممتلكات خاصة وإشغالها، وقد قام بعض الأشخاص بتصوير ذلك ونشره على وسائل التواصل الإجتماعي بأسلوب مبالغ فيه يوحي بفوضى عارمة، مما يؤدّي إلى إثارة البلبلة والنزاعات بين المواطنين.
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إن قوى الأمن الداخلي عملت وتعمل على إخراجهم من الممتلكات الخاصة بعد تأمين أماكن بديلة لهم بالتنسيق مع لجنة تنسيق عمليات مواجهة الكوارث والأزمات الوطنية.

لذلك، تطلب هذه المديرية العامة من المواطنين التحلّي بالمسؤولية الوطنية وعدم الانجرار إلى عملية تصوير الدخول إلى الأماكن الخاصة ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وإعادة تداولها، ما قد يؤدي إلى ردود مضادة عليها، وهذه التصرّفات المتسرّعة لا تحلُّ المشكلة، إنما تُفضي إلى التشرذم والتباعد في هذا الظرف العصيب الذي يمرّ به لبنان، الذي نحن بأحوَج وقت إلى الوحدة والتعاضد والتكاتف.

نحن جاهزون لتلقّي الشكاوى عن مثل هذه الحالات على رقم الطوارئ 112، وعلى رقمَي غرفة عمليات المديرية العامة 612747-01 أو 422128-01.
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