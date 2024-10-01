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لبنان

جيش العدوّ الإسرائيليّ: عملياتنا في الأراضي اللبنانية ستستمرّ هذه الليلة

Lebanon 24
01-10-2024 | 08:27
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قال المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيلي "سنستكمل العملية البرية في لبنان بأسرع ما يُمكن".
 
 
وأضاف: "عملياتنا في الأراضي اللبنانية ستستمرّ هذه الليلة".
 
 
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وقال: "لن نذهب إلى بيروت أو إلى مدن جنوب لبنان".
 
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