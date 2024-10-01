جيش العدوّ الإسرائيليّ: عملياتنا في الأراضي اللبنانية ستستمرّ هذه الليلة

قال المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيلي "سنستكمل العملية البرية في لبنان بأسرع ما يُمكن".

وأضاف: "عملياتنا في الأراضي اللبنانية ستستمرّ هذه الليلة".

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