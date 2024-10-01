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لبنان

في هذه الأثناء... غارات إسرائيليّة على البقاع

Lebanon 24
01-10-2024 | 08:50
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أغارت طائرات العدوّ الإسرائيليّ على بلدة عين بورضاي.
 
 
كما استهدفت طائرات العدوّ بلدة رسم الحدث وسرعين وبعلبك والهرمل.
 
 
وقصف العدوّ أيضاً معملا سابقا لصناعة "الشامبو" وأدوات التنظيف تم إقفاله قبل عدة سنوات، في حيّ جامع العرب في سهل بلدة شعت.
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