في هذه الأثناء... غارات إسرائيليّة على البقاع

أغارت طائرات العدوّ الإسرائيليّ على بلدة عين بورضاي.

كما استهدفت طائرات العدوّ بلدة رسم الحدث وسرعين وبعلبك والهرمل.

وقصف العدوّ أيضاً معملا سابقا لصناعة "الشامبو" وأدوات التنظيف تم إقفاله قبل عدة سنوات، في حيّ جامع العرب في سهل بلدة شعت.