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لبنان

عن ترسانة "حزب الله" العسكرية.. هذا ما كشفه مصدر أوروبي

Lebanon 24
01-10-2024 | 09:20
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مع الضربات الكبيرة التي تلقاها حزب الله خلال الفترة الأخيرة من هجوم "البيجر" حتى الاغتيالات التي كان آخرها الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الجمعة الماضي، توجهت الأنظار إلى قدرته العسكرية.
 
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فقد رأى مصدر أوروبي شارك صباح اليوم الثلاثاء في اجتماع اللجنة الأمنية السياسية في الاتحاد الأوروبي، أن حزب الله فقد 50% تقريبا من ترسانته العسكرية.

وأضاف أن إسرائيل تتعمد الغموض حول نطاق اقتحامها جنوب لبنان.

كما اعتبر أن التصعيد الإسرائيلي في لبنان يهدد الإنجاز الدبلوماسي الذي حصل في نيويورك حول الأفق السياسي.

يأتي هذا بينما أكد الجيش الإسرائيلي أنه نفذ عشرات العمليات البرية في الجنوب اللبناني، على حد قوله.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري في إحاطة مصورة ثانية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الإسرائيلية كشفت أنفاقا وأسلحة لحزب الله خلال تلك العمليات.
 
كما زعم أن القوات الإسرائيلية اكتشفت في بعض هذه الأنفاق خططاً لاقتحام الجليل. وعرض مقطع فيديو التقطه جنود إسرائيليون في نفق أسفل منزل في بلدة كفركلا اللبنانية، على حد قوله.

لبنان

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