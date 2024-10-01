برو عن استشهاد نصرالله: ولّد فينا الثأر ضد العدو

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وأشار في حديثه لـ "الميادين" إلى أنّه "إذا كان العدو قد نال منا في زاوية لها علاقة بالبعدين السيبراني والأمني فإنه غير قادر على تحقيق أهداف سياسية"، متابعاً "بنك الأهداف المتوفر حالياً عند العدو لا يؤثر في مسار المعركة ونحن على أعلى جاهزية في الميدان".وعن استشهاد السيد نصر الله، قال برو:" ولّد فينا الثأر ضد العدو ونحن أكثر شدةً والميدان بيدنا ونحن العارفون لأرضنا وترابنا".وعن مصير حزب الله بعد استشهاد السيد نصرالله، أوضح: "المقاومة بألف خير على صعيد القيادة والذخائر والتواصل مع جبهات المحور". (الميادين)