مخزومي التقى السفير الفرنسي: اللقاء تمحور حول إبعاد لبنان عن لعبة المحاور الإقليمية

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التقى النائب فؤاد مخزومي اليوم، السفير الفرنسي هيرفي ماغرو، بحضور المستشارة السياسية كارول زوين.وقال مخزومي عبر منصة "أكس": "التقيت السفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو، بحضور المستشارة السياسية كارول زوين، حيث عرضنا التطورات الخطيرة والمتسارعة في لبنان وسبل وقف هذا التصعيد في أقرب وقت ممكن".وأشار إلى أن "اللقاء تمحور حول ضرورة العمل على تطبيق ثلاثة عناوين رئيسية هي إبعاد لبنان عن لعبة المحاور الإقليمية مع التأييد الكامل للقضية الفلسطينية، وانتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن، ووقف فوري لإطلاق النار ونشر الجيش على طول الخط الأزرق وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة".وأضاف: "شكرت فرنسا على الجهود التي تبذلها للتوصل إلى حل ديبلوماسي ووقف لإطلاق النار، وشددت على ضرورة التنسيق والتعاون بين الجميع لمساعدة النازحين من الجنوب والبقاع والضاحية والوقوف بجانبهم في هذه الظروف العصيبة". (الوكالة الوطنية)