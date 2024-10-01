بعد الرد الإيراني.. إغلاق المجال الجوي في مطار بيروت

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كتب وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، اليوم الثلاثاء، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس": "نظرا للتطورات الإقليمية سوف يتم إغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران لمدة ساعتين على ان يتم التقييم لاحقا لإستئناف الرحلات".