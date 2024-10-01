Advertisement

لبنان

بعد الرد الإيراني.. إغلاق المجال الجوي في مطار بيروت

Lebanon 24
01-10-2024 | 13:48
A-
A+
Doc-P-1255340-638634127477258329.jpg
Doc-P-1255340-638634127477258329.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، اليوم الثلاثاء، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس": "نظرا للتطورات الإقليمية سوف يتم إغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران لمدة ساعتين على ان يتم التقييم لاحقا لإستئناف الرحلات".
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي (العربية)
lebanon 24
02/10/2024 02:53:41 Lebanon 24 Lebanon 24
صحيفة يسرائيل هيوم: إغلاق المجال الجوي في شمال إسرائيل أمام الطيران المدني بسبب التوترات مع لبنان
lebanon 24
02/10/2024 02:53:41 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل تعيد فتح المجال الجوي وتستأنف عمليات الإقلاع والهبوط في الساعات المقبلة (الشرق)
lebanon 24
02/10/2024 02:53:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: اعترضنا هدفاً جوياً مشبوهاً اخترق المجال الجوي الإسرائيلي من لبنان
lebanon 24
02/10/2024 02:53:41 Lebanon 24 Lebanon 24

الإيراني..

إغلاق

المجال

الجوي

بيروت

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:04 | 2024-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:16 | 2024-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:50 | 2024-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:05 | 2024-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:21 | 2024-10-01
19:41 | 2024-10-01
19:23 | 2024-10-01
19:16 | 2024-10-01
17:32 | 2024-10-01
16:32 | 2024-10-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24