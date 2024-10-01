مقدمات نشرات الأخبار المسائية اليوم

مقدمة نشرة اخبار الـ "أن بي أن"
من الجنوب مرورا بمخيم عين الحلوة إلى البقاع وبينهما الضاحية الجنوبية التي تم استهدافها في أول ساعات المساء في منطقتي الجناح وطريق المطار عدوان هائج لا يلجمه مجتمع دولي غارق في سبات اللامبالاة إن لم نقل التورط والتغطية.
وتحت غطاء هذا العدوان لا يتوقف العدو عن ضخ بيانات وإعلانات وتسريبات بشأن ما يصفه بعمليات برية محدودة لم تظهر لها وقائع ملموسة على أرض ميدان ينطق بأثمان مغامرة اجتياح بري خبرها الصهاينة كثيرا.
وفيما نسب إلى مسؤولين إسرائيليين أن جيشهم بدأ تنفيذ عمليات محدودة ومحددة الهدف في قرى قرب الحدود أكد حزب الله أن ما تثيره الإدعاءات الصهيونية عن دخول قوات الإحتلال إلى الأراضي اللبنانية هو إدعاءات كاذبة.
واوضحت العلاقات الإعلامية في الحزب إنه لم يحدث أي إشتباك بري مباشر بين هذه القوات والمقاومين.
في موازاة الحديث الإسرائيلي عن الخيار البري تبدو المقاومة أكثر تماسكا بعدما استوعبت الصدمات الأخيرة.
وخير مثال على إستعادتها نسق عملياتها الكثيفة تنفيذها اليوم ثماني هجمات صاروخية خلال ساعات قليلة.
الهجمات إستخدمت فيها عشرة صواريخ باليستية على حد ما ذكرت وسائل الإعلام العبرية.
أما المقاومة فأعلنت إدخال صاروخ جديد إلى الخدمة وتعبيرا جديدا إلى بياناتها.
الصاروخ هو (فادي 4) والتعبير الجديد هو (بنداء لبيك يا نصرالله) في البيان الخاص بالهجوم على قاعدة غاليلوت.
على أن صواريخ المقاومة التي أطلقت منذ الفجر على الشمال الفلسطيني المحتل توغل بعضها عميقا نحو ضواحي تل أبيب.
في الداخل إستنفار رسمي على خط إستيعاب موجات النزوح الناجم عن العدوان الإسرائيلي.
وفي هذا الإطار دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الحكومة إلى القيام بجهد مضاعف مؤكدا تبني النداء الذي وجهه الرئيس نجيب ميقاتي للدول المانحة والجهات الإغاثية المعنية.
وطالب الأمم المتحدة بإنشاء جسر جوي يؤمن إيصال المواد الإغاثية ويكسر الحصار الجوي الإسرائيلي على لبنان.
أما الرئيس ميقاتي فرأس إجتماعين أحدهما وزاري - إداري والآخر مع المنظمات التابعة للأمم المتحدة وسفراء الدول المانحة ووجه نداء عاجلا لتقديم المزيد من الدعم من اجل تعزيز جهودنا المستمرة في تقديم المساعدات الأساسية للنازحين.