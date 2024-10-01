موعد وصول طائرة المساعدات تبدّل.. هذا ما قالته "الصحة"

أعلنت وزارة الصحة، في بيان مساء اليوم، ان "موعد وصول طائرة المساعدات التي كانت مرتقبة في التاسعة من صباح غد الأربعاء أرجئ إلى موعد لاحق سيتم الإعلان عنه في حينه".

Advertisement