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لبنان
موعد وصول طائرة المساعدات تبدّل.. هذا ما قالته "الصحة"
Lebanon 24
01-10-2024
|
16:00
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أعلنت وزارة الصحة، في بيان مساء اليوم، ان "موعد وصول طائرة المساعدات التي كانت مرتقبة في التاسعة من صباح غد الأربعاء أرجئ إلى موعد لاحق سيتم الإعلان عنه في حينه".
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