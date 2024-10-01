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لبنان

الجيش الإسرائيلي يحذّر سكّان حي الحدث في الضاحية

Lebanon 24
01-10-2024 | 19:41
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وجّه الجيش الإسرائيلي إنذاراً عاجلاً إلى سكان الضاحية الجنوبية المتواجدين في المبنى المحدّد في الخارطة في حي الحدث.
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