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لبنان

الإليزيه: باريس ستنظم قريبا جدا مؤتمرا لدعم الشعب اللبناني ومؤسساته

Lebanon 24
01-10-2024 | 23:49
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أعلن قصر الإليزيه في بيان صدر فجرا، أن باريس "ستنظم قريبا جدا مؤتمرا لدعم الشعب اللبناني ومؤسساته".

وبحسب البيان، الذي أوردته "سكاي نيوز"، فقد طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من وزير الخارجية جان نويل بارو أن "يزور الشرق الأوسط مجددا"، بعدما زار بيروت مؤخرا.
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وقالت الرئاسة الفرنسية إن بارو "سيتشاور مع كل من بإمكانه أن يؤدي دورا في بدء التهدئة وإيجاد حلول دائمة للأزمة الحالية بكل جوانبها، لا سيما في ما يتعلق بالوضع في كل من لبنان وغزة".

ودعا ماكرون "كل الأطراف المعنية بالأزمة في الشرق الأوسط إلى إظهار أكبر قدر من ضبط النفس".

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