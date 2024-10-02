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لبنان

تحذير جديد من الجيش الإسرائيلي لسكان هذه البلدات الجنوبية (صورة)

Lebanon 24
02-10-2024 | 02:15
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جدد الجيش الإسرائيلي تحذيره لسكان بلدات في جنوب لبنان بالإخلاء، مطالبا سكان نحو 25 بلدة بالمغادرة فورا.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي تغريدة عبر "إكس" قائلا: "انذار إلى سكان القرى في جنوب لبنان: البياضة بيوت السياد الراشيدية معشوق البص شبريحا طير دبا البرغلية مخيم القاسمية نبي قاسم برج رحال العباسية معركة عين بعال محرونة بافلية ديركيفا صريفا ارزون دردغيا ضهر برية جابر جبل العدس شحور برج الشمالي".
 
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