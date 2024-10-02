الجميل التقى بلاسخارت: لضرورة وقف إطلاق النار فوراً

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استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس - بلاسخارت، وتم عرض للتطورات الخطيرة التي يمر فيها لبنان، في حضور عضو المكتب السياسي البروفيسور الآن حكيم ومستشار رئيس الحزب للشؤون الخارجية الدكتور ميشال ابي عبد الله.تم خلال اللقاء، بحسب بيان، "التشديد على ضرورة وقف إطلاق النار فوراً والذهاب الى تطبيق القرارات الدولية الكفيلة بحماية لبنان وارضه من الاعتداءات، لا سيما القرار 1701".كما تم التأكيد على "ضرورة مساعدة أهالي الجنوب النازحين منهم ومن قرر البقاء في قراه وحمايتهم من الاعتداءات وضرورة ان تلعب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي دورهما في هذا الإطار".