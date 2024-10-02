الطقس غدا قليل الغيوم... والحرارة ضمن معدلاتها الموسمية

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة، بخاصة في الداخل، والتي تصبح ضمن معدلاتها الموسمية.وجاء في النشرة الآتي:-الحال العامة: طقس خريفي يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع ارتفاع بدرجات الحرارة بدءا من الغد بخاصة على المرتفعات وفي الداخل.ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الأول في بيروت بين 23 و 29، في طرابلس بين 20 و 28 درجة وفي زحلة بين 13 و 27 درجة.-الطقس المتوقع في لبنان:الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات، ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. تهطل بعض الأمطار الخفيفة خلال الفترة الصباحية، بخاصة شمال البلاد مع رياح ناشطة، ويستقر الطقس تدريجيا خلال النهار.الخميس: قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة، بخاصة في الداخل، والتي تصبح ضمن معدلاتها الموسمية.الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، حيث تتخطى معدلاتها الموسمية، خاصة على الجبال وفي الداخل.السبت: صاف إلى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، حيث تبقى فوق معدلاتها الموسمية.-الحرارة على الساحل من 22 الى 23 درجة، فوق الجبال من 15 الى 23 درجة، في الداخل من 16 الى 28 درجة.-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 20 و 40 كم/س.-الانقشاع: متوسط إجمالا على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 85 %.-حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 28 درجة.-الضغط الجوي: 760 ملم زئبق-ساعة شروق الشمس: 6,33-ساعة غروب الشمس: 18,21