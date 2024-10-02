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لبنان

المكاري يدعو كافة وسائل الاعلام الى اجتماع طارىء بعد ظهر اليوم

Lebanon 24
02-10-2024 | 05:36
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دعا وزير الاعلام زياد المكاري الى اجتماع طارىء لكافة وسائل الاعلام عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم في القاعة العامة لوزارة الاعلام.
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المكاري

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