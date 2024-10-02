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لبنان

جنود الجيش الإسرائيلي أمام "حدث صعب"... هذا ما حدث في مارون الراس

Lebanon 24
02-10-2024 | 05:48
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أشارت قناة "الميادين" إلى أن إصابات عديدة سجّلت في صفوف جنود الجيش الإسرائيلي مقابل مارون الراس، مشيرة إلى أنهم قد يكونون أمام "حدث صعب" مشابه لما ما حصل في بلدة العديسة صباحاً.

وكان "لبنان 24" قد علم أنّ جنود العدوّ حاولوا الدخول مُجدّداً إلى البلدة، لكنّ عناصر "حزب الله" نصبوا كميناً لهم.
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وكانت وسائل إعلام إسرائيليّة أفادت عن "مقتل جنديين وجرح 18 خلال إشتباكات مع مقاتلي "حزب الله" على الحدود مع لبنان".
 
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